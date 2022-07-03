Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 751 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 43 milyon 179 bin 479 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 865 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 751 lira 13 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 386 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 133 lira 66 kuruş, satış fiyatı 12 bin 368 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 469 bin 314 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 392 bin 152 metreküp olarak kayıtlara geçti.