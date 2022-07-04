Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 39 milyon 319 bin 200 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 43 milyon 179 bin 479 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 900 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 48 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 287 lira, satış fiyatı 12 bin 513 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 188 bin 140 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 374 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.