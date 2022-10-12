Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 65 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 83 milyon 488 bin 476 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 220 milyon 791 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 65 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı 3 milyon 203 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 847 lira 68 kuruş, satış fiyatı 25 bin 283 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 996 bin 860 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 546 bin 926 metreküp olarak kayıtlara geçti.