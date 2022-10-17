Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.10.2022 14:04
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 66 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 66 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 68 milyon 142 bin 925 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 157 milyon 47 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 66 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı 2 milyon 614 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 848 lira 68 kuruş, satış fiyatı 25 bin 284 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 74 milyon 188 bin 761 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 253 bin 260 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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