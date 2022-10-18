Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 69 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 121 milyon 45 bin 736 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 68 milyon 142 bin 925 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 69 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı 4 milyon 643 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 851 lira 95 kuruş, satış fiyatı 25 bin 287 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 249 bin 489 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 689 bin 146 metreküp olarak kayıtlara geçti.