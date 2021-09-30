Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 666 lira 65 kuruş, en düşük 436 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,84 artarak 300 milyon 443 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 666 lira 65 kuruş, en düşük saat 03.00'te 436 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 537 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 538 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 609 lira 99 kuruş, en düşük 300 liradan işlem gördü.