Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 629 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 11,4 azalarak 445 milyon 573 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatleri arasında 1131 lira, en düşük saat 12.00'de 629 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 838 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 832 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 629 lira 98 kuruştan işlem gördü.