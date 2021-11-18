Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,5 azalarak 482 milyon 7 bin 452 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 18.00'de 1131 lira, en düşük saat 03.00'te 650 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 863 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 869 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 673 lira 3 kuruştan işlem gördü.