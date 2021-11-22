Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 659 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 112 artarak 477 milyon 489 bin 699 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-18.00 ve 20.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 00.00'da 659 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 845 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 843 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 648 liradan işlem gördü.