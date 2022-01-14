Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1273 lira 34 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,8 azalışla 606 milyon 892 bin 923 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 1273 lira 34 kuruş, en düşük saat 05.00'te 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1046 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1052 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 729 lira 99 kuruştan işlem gördü.