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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

07.02.2022 14:07
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 996 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 996 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,4 artarak 699 milyon 644 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-17.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 04.00'te 996 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1387 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1403 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün tüm saatlerde 1524 lira, en düşük 996 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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