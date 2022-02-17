Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,11 artarak 742 milyon 113 bin 25 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-11.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1522 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 1521 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek en yüksek 1524 lira, en düşük 1517 lira olarak kayıtlara geçti.