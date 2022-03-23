Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

23.03.2022 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,43 azalarak 697 milyon 594 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1745 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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