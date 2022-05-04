Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

04.05.2022 18:30
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 157,9 artışla 685 milyon 156 bin 19 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 34 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1333 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1390 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 25 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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