Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 157,9 artışla 685 milyon 156 bin 19 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 34 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1333 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1390 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 25 lira olarak kayıtlara geçti.