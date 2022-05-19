Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.05.2022 14:40
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 805 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 805 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,8 artarak 997 milyon 883 bin 78 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1786 lira 36??????? kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1829 lira 63 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 750, en düşük saat 04.00'te 805 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 449 lira 99 kuruş, en düşük 75 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

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