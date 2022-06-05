Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

05.06.2022 14:29
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 149 lira 98 kuruş, en düşük 1612 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 149 lira 98 kuruş, en düşük 1612 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,4 artarak 1 milyar 420 milyon 84 bin 883 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 149 lira 98 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 05.00'te 1612 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 496 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 546 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük 1268 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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