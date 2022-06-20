Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 2 bin 318 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,06 artarak 1 milyar 552 milyon 513 bin 634 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 3 bin 200 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 318 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 721 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 735 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1955 lira 19 kuruş olarak kayıtlara geçti.