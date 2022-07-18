Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,56 artarak 1 milyar 329 milyon 145 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00, 15.00 ve 21.00'de 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 429 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 466 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük 1200 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.