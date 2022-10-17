Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

17.10.2022 14:30
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,4 artışla 1 milyar 556 milyon 216 bin 906 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 244 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 395 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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