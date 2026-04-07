Sri Lanka'dan Yakıt İndirim Paketi

07.04.2026 14:48
Dissanayake, artan enerji maliyetleri için destek paketiyle dizel ve benzinde indirim açıkladı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla artan enerji maliyetlerinin etkilerini hafifletmek amacıyla yakıt indirimine yönelik destek paketi açıkladı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerindeki aksaklıklar ve enerji arzında yaşanan kesintiler nedeniyle artan yakıt maliyetleri günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Dissanayake, parlamentoda yaptığı konuşmada, artan enerji maliyetlerinin vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için kapsamlı bir destek paketinin uygulamaya konulacağını bildirdi.

Dissanayake, destek paketi kapsamında, mayıstan itibaren 3 ay süreyle dizel yakıtta litre başına 100 rupi (yaklaşık 0,32 dolar), benzinde ise 20 rupi (yaklaşık 0,064 dolar) indirim uygulanacağını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ise enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:28:54. #7.13#
