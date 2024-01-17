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SSB, yeni başlatılan Ar-Ge projelerinin imza törenini gerçekleştirdi - Son Dakika
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SSB, yeni başlatılan Ar-Ge projelerinin imza törenini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Ar-Ge projelerinin imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projelerin önemini vurgulayarak Türk savunma sanayiinin gelişimine katkıda bulunacaklarını belirtti. Projelerin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğini artırmaktır.

SSB, yeni başlatılan Ar-Ge projelerinin imza törenini gerçekleştirdi
17.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:49
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SSB, yeni başlatılan Ar-Ge projelerinin imza törenini gerçekleştirdi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Ar-Ge projelerinin imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Ar-Ge Projeleri'nin İmza Töreni, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, akademinin ve sektör temsilcilerinin katılımları ile SSB'de gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, İmza Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti: "Bugün projelendirme çalışmaları tamamlanmış olan on dört Ar-Ge Projemizin imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz bir diğer önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla; bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum."

İş birliğine dayalı modeller ile oluşturulan projelerde, üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam on üç yüklenici ve alt yükleniciye yer verilmiş olup, imzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan Ar-Ge projeler ise şu şekilde: "Metal Matris Kompozit Malzemeler için Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi Projesi, Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi Projesi, SiC Elyaf ve SiC Matrisli Kompozit Geliştirilmesi Faz-1 Projesi, Nanomalzemeli Pirotekniklerin Geliştirilmesi Projesi, Eritilerek Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi Projesi, Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi Projesi, Düşük Faz Gürültülü Dielektrik Rezonatör Osilatör Geliştirme Projesi, Düşük Faz Gürültülü Kristal Osilatör Geliştirme Projesi, Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması Projesi, YIG (Yttrium Iron Garnet) Filtre Geliştirme Projesi, Merkezi Sürü İHA Geliştirilmesi Projesi, Bilişsel İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Ölçümü ve Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi Projesi, Alanda Programlanabilir Entegre Devre Geliştirme Projesi, Sahte Görüntü Tespit Yöntemleri Geliştirme Projesi"

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi SSB, yeni başlatılan Ar-Ge projelerinin imza törenini gerçekleştirdi - Son Dakika


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