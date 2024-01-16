 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak - Son Dakika
Üye Girişi

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselecek.

16.01.2024 - 19:02,  Güncelleme: 19:52
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
YORUMLAR (28)
  • Ahmet Sarıbaş: Tebrikler emekliyi enflasyona ezdirmediniz tam sizden beklenen şeyi yaptınız ama bence bu zam çok olmuş birazını geri alın emekli insan değil zaten doğa üstü bi varlık 7.500 le geçindi sonuçta onların kirası okuyan evlenecek çocuğu yok sonuçta Yanıtla 15 504
  • Cemalettin Kurt: emekli ler yılı yapman için seyyanen 5 bin daha vermen lazımdı Yanıtla 15 328
  • emre kula: Emeklilere mumu diktiler geçmiş olsun Yanıtla 13 329
  • Erdinç Dağaşan: 10.600 tl maaşla emekli den kimse oy beklemesin her emeklinin beklentisi 13 tl ydi hayal kırıklığı oldu emekli ye...sandığa fena yansıyacak Yanıtla 26 291
  • Mehmet Yılmaz: size oy yok artık yeter THE END GOOD BYE Yanıtla 20 261
  • Avdulkadir Kasapbasi: Vay be kaç aydır beklenen müjde artık sırtımız yere gelmez Yanıtla 14 257
  • XYZ: Amma kafayi bozdunuz memurla! Oldu olacak hizmetliyle doktora ayni maasi versinler, olsun bitsin! 178 63
  • Alican Atmaca: deprem ve diğer afetler elinizi kolunuzu bağladı ama bu parayla emekli geçinemez memura ve emeklisine verilene göre bu çok az en az 13000 olmalı Yanıtla 23 217
  • Ramazan Ulaş: En az asgari ücret olmak zorunda yoksa emeklinin sandığa gitme takati bile olmayacaktır Yanıtla 9 211
  • Erol MARASLI: Deprem bahane olamaz.1999 depreminden sonra deprem vergisi sürekli alınmaya başladı.o yüzden buradan gelenvergi sadece depreme gitse 6 Şubat deprremi ekonomiye etkikem2zdi 26 117
Tüm yorumlar için tıklayınız

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement