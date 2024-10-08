Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 62 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 62 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, gün içinde 3.062.000 liraya ulaştı.

08.10.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 62 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 35 bin 998,50 lirayı, en yüksek 3 milyon 62 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 62 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 6 milyar 453 milyon 223 bin 584,37 lira, işlem miktarı ise 2.200,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 6 milyar 855 milyon 787 bin 295,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.050.000,002.625,00

En Düşük3.035.998,502.616,00

En Yüksek3.062.000,002.765,55

Kapanış3.062.000,002.650,00

Ağırlıklı Ortalama3.039.644,232.649,82

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.453.223.584,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.200,64

Toplam İşlem Adedi45

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Finans, Finans, Borsa, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 62 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
08:34 Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 19:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 62 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.