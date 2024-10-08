Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 62 Bin Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 62 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 35 bin 998,50 lirayı, en yüksek 3 milyon 62 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 62 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 6 milyar 453 milyon 223 bin 584,37 lira, işlem miktarı ise 2.200,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 6 milyar 855 milyon 787 bin 295,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.050.000,00 2.625,00 En Düşük 3.035.998,50 2.616,00 En Yüksek 3.062.000,00 2.765,55 Kapanış 3.062.000,00 2.650,00 Ağırlıklı Ortalama 3.039.644,23 2.649,82 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.453.223.584,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.200,64 Toplam İşlem Adedi 45

Kaynak: AA