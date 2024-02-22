Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 105 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 105 Bin Liraya Çıktı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 105 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 105 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 10 bin lira, en yüksek 2 milyon 115 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 29 bin 308,25 lira, işlem miktarı ise 1.162,16 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 389 milyon 200 bin 870,29 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

22.02.2024 16:58
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 105 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 10 bin lira, en yüksek 2 milyon 115 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 101 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 29 bin 308,25 lira, işlem miktarı ise 1.162,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 389 milyon 200 bin 870,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.101.500,002.010,00

En Düşük2.010.000,002.015,00

En Yüksek2.115.000,002.114,50

Kapanış2.105.000,002.015,00

Ağırlıklı Ortalama2.054.436,982.062,84

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.386.029.308,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.162,16

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 105 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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