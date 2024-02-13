Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 63 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 63 Bin Liraya Çıktı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 63 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 63 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 63 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 411 milyon 440 bin 429,24 lira, işlem miktarı ise 1.186,20 kilogram oldu. Bugünkü işlemlerde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

13.02.2024 17:09
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 63 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 63 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 411 milyon 440 bin 429,24 lira, işlem miktarı ise 1.186,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 428 milyon 355 bin 178,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.057.500,002.002,00

En Düşük2.000.000,002.004,60

En Yüksek2.063.100,002.088,50

Kapanış2.063.000,002.085,10

Ağırlıklı Ortalama2.030.137,552.065,56

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.411.440.429,24

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.186,20

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA

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