Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 150 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu. Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

04.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 150 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.122.000,002.115,00

En Düşük2.150.000,002.065,00

En Yüksek2.186.000,002.154,50

Kapanış2.150.000,002.151,00

Ağırlıklı Ortalama2.173.574,302.103,16

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.428.542.955,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.605,76

Toplam İşlem Adedi83

Kaynak: AA

İstanbul Altın Rafinerisi, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi
    18:19 Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi

    Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.

  • Malatya Kayısısı Fiyatları Kırmızı Et Fiyatlarını İkiye Katladı
    18:11 Malatya Kayısısı Fiyatları Kırmızı Et Fiyatlarını İkiye Katladı

    Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.

  • Çin, ABD'li Şirketler İçin Önemli Bir Yetenek ve İnovasyon Kaynağıdır
    18:08 Çin, ABD'li Şirketler İçin Önemli Bir Yetenek ve İnovasyon Kaynağıdır

    Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı olarak görülmektedir. Çin pazarının hayati önemi vurgulanırken, ABD'li işletmelerin Çin'e olan iyimserlikleri artmaktadır. Çin, ABD'li şirketlerin yatırım yapmak için ilk tercihleri arasında yer almaktadır ve ikili ilişkilerde olumlu bir eğilim gözlenmektedir.

  • BTSO, Litvanya'ya Ticaret Heyeti Programı Düzenledi
    18:06 BTSO, Litvanya'ya Ticaret Heyeti Programı Düzenledi

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi. BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bursalı firmalar Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Vilnius'ta düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve Türkiye-Litvanya İş Forumu'na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalara rehber olacaklarını ifade etti.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler maaş alamadıklarını belirtti
    17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler maaş alamadıklarını belirtti

    Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan bir taşeron firmanın işçileri, 3 aydır maaş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını yetkililere bildirdi. İşçiler, maaşlarını alamadıkları için kredi kartı ve borçlarını ödeyemediklerini, hatta evlerine ekmek alacak paralarının bile olmadığını ifade etti. İşçiler, sorunlarının çözümü için ilgili mercilerden destek beklediklerini belirtti.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız'
    17:50 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız'

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bitlis'e yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Ahlat Belediyesinin İYİ Parti yönetimi altında olduğunu belirtti. Zorlu, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ve öğretmen atamalarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zorlu, İYİ Parti'nin milletle bütünleşerek seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağını vurguladı.

  • Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi
    17:20 Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

    Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşerek, ticari ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, kültür, eğitim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda ortak eylemler belirledi. İki ülke arasında birçok projenin faaliyete geçirildiğini ve işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini aktaran Bektenov, Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
    17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

    Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
15:45 TFF Süper Lig ekibini son kez uyardı: Ya zemininizi düzeltin ya da stadınızı kapatırım TFF Süper Lig ekibini son kez uyardı: Ya zemininizi düzeltin ya da stadınızı kapatırım
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement