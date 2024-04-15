Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 548 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 556 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı 8 Nisan Pazartesi gününü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 253 milyon 248 bin 953,82 lira, işlem miktarı ise 1.355,21 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 300 milyon 257 bin 943,48 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.490.000,00
|2.420,00
|En Düşük
|2.548.000,00
|2.321,75
|En Yüksek
|2.556.000,00
|2.451,20
|Kapanış
|2.550.000,00
|2.444,15
|Ağırlıklı Ortalama
|2.551.990,73
|2.357,86
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.253.248.953,82
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.335,21
|Toplam İşlem Adedi
|37
Son Dakika › Ekonomi › Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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