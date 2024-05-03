Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 422 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 428 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 867 milyon 619 bin 632,96 lira, işlem miktarı ise 356,21 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 867 milyon 619 bin 632,96 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

03.05.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 422 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 428 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 867 milyon 619 bin 632,96 lira, işlem miktarı ise 356,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 867 milyon 619 bin 632,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.428.000,002.340,00

En Düşük2.422.000,002.335,10

En Yüksek2.500.000,002.349,00

Kapanış2.435.000,002.349,00

Ağırlıklı Ortalama2.442.996,752.337,51

Toplam İşlem Hacmi (TL)867.619.632,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)356,21

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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