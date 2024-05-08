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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 433 bin 900 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 433 bin 900 lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 939 milyon 368 bin 472,96 lira, işlem miktarı ise 799,98 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 39 milyon 633 bin 924,82 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi ve Özbey Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. olarak sıralandı.

08.05.2024 16:56
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 433 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 433 bin 900 lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü, 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 939 milyon 368 bin 472,96 lira, işlem miktarı ise 799,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 39 milyon 633 bin 924,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi ve Özbey Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.351,00

En Düşük2.430.000,002.285,00

En Yüksek2.440.000,002.360,00

Kapanış2.433.900,002.360,00

Ağırlıklı Ortalama2.431.566,182.336,53

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.939.368.472,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)799,98

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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