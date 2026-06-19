STAR Rafineri İSO 500'de 3. Sırada

SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması"nda üçüncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarında Star Rafineri, üst sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu olan SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri, İSO'nun üretimden satışlara göre hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde 3. sırada yer alırken, Petkim de 33. sırada yer aldı.

STAR Rafineri ve Petkim'in İSO 500 listesindeki güçlü konumu, SOCAR Türkiye'nin uzun vadeli yatırım stratejisinin ve Türkiye ile Azerbaycan için sürdürülebilir değer yaratma vizyonunun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, sanayi üretimine ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunan her iki şirketin elde ettiği başarı, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin sanayi ve ekonomi alanındaki güçlü ve kalıcı etkilerini ortaya koyuyor. Bu başarı, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ekonomik alandaki verimli sonuçlarının en somut göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.