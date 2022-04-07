Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika

Webtekno'da yer alan habere göre, Türkiye'de artan maliyetlere rağmen kahve fiyatlarını makul seviyede tutmaya çalışan Starbucks, beklenen zammı bugün yaptı. Zam, birçok ürüne %25 seviyesinde yansıdı.

MÜŞTERİLER FİYAT ARTIŞINA İSYAN ETTİ

Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere gidenlerin aktardıklarına göre ürünlerin fiyatları yaklaşık %25 oranında zamlandı. Yeni zamlarla birlikte Starbucks, sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Starbucks'ın yaptığı zamma gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi;

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL