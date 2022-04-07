Webtekno'da yer alan habere göre, Türkiye'de artan maliyetlere rağmen kahve fiyatlarını makul seviyede tutmaya çalışan Starbucks, beklenen zammı bugün yaptı. Zam, birçok ürüne %25 seviyesinde yansıdı.
Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere gidenlerin aktardıklarına göre ürünlerin fiyatları yaklaşık %25 oranında zamlandı. Yeni zamlarla birlikte Starbucks, sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Starbucks'ın yaptığı zamma gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi;
Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL
Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL
Son Dakika › Ekonomi › Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika