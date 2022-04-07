Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika
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Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

07.04.2022 13:58
Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks, Türkiye'de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Ancak Starbucks bugün birçok ürüne yüzde 25 oranında zam yaptı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Türkiye'de artan maliyetlere rağmen kahve fiyatlarını makul seviyede tutmaya çalışan Starbucks, beklenen zammı bugün yaptı. Zam, birçok ürüne %25 seviyesinde yansıdı.

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Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere gidenlerin aktardıklarına göre ürünlerin fiyatları yaklaşık %25 oranında zamlandı. Yeni zamlarla birlikte Starbucks, sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Starbucks'ın yaptığı zamma gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi;

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

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Kahve Çekirdeği, Starbucks, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika
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