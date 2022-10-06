Sivas haberi | Sivas Ticaret Borsası'nda devir teslim töreni düzenlendi

Sivas Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Hayrullah Karakaya, görevi eski başkan Abdulkadir Hastaoğlu'ndan devraldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsası toplantı salonundaki devir teslim töreninde konuşan Karakaya, bu tür görevlerin hizmet yarışı olduğunu belirtti.

Teslim aldıkları bayrağı daha yukarlara taşımayı hedeflediklerini aktaran Karakaya, "Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu tüm hizmetleri için teşekkür ederim. Üyelerimizin bize vermiş olduğu güveni boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu ise birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde demokratik şekilde örnek bir seçim yaptıklarını aktardı.

Görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"13 yılı aşkın süredir görev yaptığımız Sivas Ticaret Borsasını her gün daha ileriye taşımak için çalışıp çaba gösterdik. Biten ve devam eden projelerimiz var, inşallah sizler de yeni projeler ile Sivas Ticaret Borsasını daima yukarılarda tutmaya devam edeceksiniz. Şahsım, yönetim ve meclis kurulum adına seçilmiş olan yeni yönetim kurulu başkanına ve meclise başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Akif Arslan ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, eski Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na teşekkür plaketi verdi.