Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde etti

Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde etti

Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin net gelirleri, bu dönemde 41,7 milyar avro olarak gerçekleşirken, konsolide sevkiyatları 1 milyon 335 bine, karma sevkiyatları ise 1 milyon 371 bine ulaştı. Şirketin küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) ve hafif elektrikli araç (LEV) satışları, önceki yıla göre sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 13 artış gösterdi. Stellantis Pro One ticari araçları Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yüzde 26 pazar payı ile lider konumda yer aldı. Şirketin, Kuzey Amerika PHEV satışları da yüzde 79 artış gösterdi. Stellantis, çalışanlarına yapılan ödemelerle de dikkati çekti ve yeni yatırımlar da gerçekleştirdi.

05.05.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net gelirleri, bu dönemde 41,7 milyar avro olarak gerçekleşirken, konsolide sevkiyatları 1 milyon 335 bine, karma sevkiyatları ise 1 milyon 371 bine ulaştı. Şirketin küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) ve hafif elektrikli araç (LEV) satışları, önceki yıla göre sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 13 artış gösterdi.

Özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Stellantis Pro One ticari araçları, yüzde 26 pazar payı ile lider konumda yer aldı. AB30 bölgesindeki BEV satışlarında ise şirket, yüzde 33 pazar payı elde etti. Şirketin, Kuzey Amerika PHEV (prizden şarj edilebilen hibrit) satışları da yüzde 79 artış gösterdi. Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee ve Dodge Hornet en çok tercih edilen üç PHEV olarak öne çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde Stellantis, çalışanlarına yapılan ödemelerle de dikkati çekti. Ayrıca, Stellantis Ventures aracılığıyla yüksek performanslı LiDAR teknolojisi ve sodyum-iyon batarya teknolojisi geliştiricisi gibi yeni yatırımlar da yapıldı.

Açıklamada, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Stellantis Mali İşler Müdürü (CFO) Natalie Knight, yılın ikinci yarısında daha iyi büyüme ve karlılık beklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni platformlarla ürettiğimiz yeni nesil ürün portföyümüzdeki geçişler nedeniyle 2024'ün ilk çeyreğinde yıldan yıla sevkiyatlar ve net gelirleri karşılaştırmak zor olsa da müşteri talebinin sevkiyatların ötesinde olmasıyla temel ticari dinamiklerde belirgin iyileşmeler sağlıyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde, tüm yıl için planladığımız 18 adedi BEV olmak üzere 25 modelden dört adedini tanıttık."

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Orta Doğu, Afrika, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar avro net gelir elde etti - Son Dakika

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