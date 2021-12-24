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Stokçuluk ve fırsatçılık kokoreç piyasasını da etkiledi - Son Dakika

Stokçuluk ve fırsatçılık kokoreç piyasasını da etkiledi

24.12.2021 00:57
Stokçuluk ve fırsatçılık kokoreç piyasasını da etkiledi

ESKİŞEHİR (İHA) – Hayvan kesiminin azalması ve talebin artmasına bağlı olarak piyasada yaşanan sakatat azlığı, kokoreç fiyatlarını her geçen gün arttırırken, bu durum tüketiciyi de, esnafı da tedirgin ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Hayvan kesiminin azalması ve talebin artmasına bağlı olarak piyasada yaşanan sakatat azlığı, kokoreç fiyatlarını her geçen gün arttırırken, bu durum tüketiciyi de, esnafı da tedirgin ediyor.

Son günlerde yükselen fiyatları ile gündemde olan kokoreç sektöründe sıkıntılar devam ediyor. Esnaf, fırsatçıların ve stokçuların piyasayı etkilediğini iddia etti. Maliyetlerinin artmasından dolayı besicilerin hayvanlarını saklaması kuzu kesimlerinin azalmasına yol açarken, kokorecin malzeme teminini zorlaştırdı. Bu zorluk, piyasada artan talebin karşılanmamasından dolayı maliyetleri daha da yükseltti. Restoranlarda kullanılan peçete, poşet, baharat, ekmek gibi ürünlerdeki stokçuluk da buna eklenince kokoreççiler çıkmaza girdi. Fiyatlardaki bu yükselişin halka yansımasını istemeyen kokoreççi esnaf, çıkar yol bulmakta güçlük çekiyor.

"Maalesef ki maliyetler yükseliyor"

Eskişehir'de babadan kalma kokoreç işletmesinde 34 yıldır hizmet veren Semih Yüreklier, sakatat fiyatlarının yükselmesini bekleyerek hayvanını kesmeyen besicilerin maliyet artışında büyük rolü olduğunu söyledi. Fırsatçılık yapan birçok kişiye stokçuların da eklenmesiyle sorunun günden güne büyüdüğünü ve kokoreç piyasasının daha da bozulacağını ifade eden Yüreklier şunları söyledi:

"Bundan 1 ay önce hayvan eti kilogram fiyatı 35-40 lirayken şuanda 60-70 lira civarlarına kadar yükseldi. Böyle olunca ister istemez insanlar hayvanlarını meydana çıkartmıyor. İlerleyen günlerde zam geleceğini düşündükleri için zarar etmek istemiyorlar. Hayvan kesiminin azalması da ister istemez kokoreç piyasasını etkiliyor. Büyük mezbahalar ve kombinalar tarafından stokçuluk yapılıyor. İnsanlar eziliyor, halkımız eziliyor. Yarım ekmek kokoreç bende 25 lira, fakat piyasada 30-35 liraya satan yerler var. İnsanlar ayakta kalmak için mücadele veriyorlar. Kokoreç sektörüne de büyük bir darbe vurulmak üzere. Sadece kokoreç de değil, tüm sektörlere darbe vuruluyor. Fırsatçılık var. Bizlere gelen müşteri zaten gariban ve orta kesim. Bizler kokorecin bu fiyatlara kadar çıkmasını istemiyoruz. Ama maalesef ki maliyetler yükseliyor. Baharata, ekmeğe, peçeteye, kağıda, poşete her şeye zam geliyor. Sadece kokoreç olarak düşünmemek gerekiyor. Ülkemizde bir fırsatçılık var. Adam dolar 14 lirayken ürünü alıyor. İlerleyen günlerde 16 lira olacak diyerek malını yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Dengesizlik buradan kopuyor zaten. Sattığı malı yerine koyamayacağı için yüksek fiyattan satıyor ama dolar düşünce ürünün fiyatını düşürmüyorlar. Olan hepimize oluyor." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, dolar, Darbe, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Stokçuluk ve fırsatçılık kokoreç piyasasını da etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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