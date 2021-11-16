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'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak

16.11.2021 00:57
'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak

Kaba yem hazırlamaya yarayan-'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli üreticilerin hizmetine sunuldu.

Kaba yem hazırlamaya yarayan-'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli üreticilerin hizmetine sunuldu. Bu makine ile yem maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Edirne Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje kapsamında Edirne'ye kazandırılan 'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla Değirmenyeni köyündeki bir arazide çiftçilere tanıtıldı.

Yem bitkilerinin ekiminin arttırılması ve mekanizasyonunun yaygınlaşması projesi kapsamında hizmete giren streçlemeli kombi rulo balya makinasının tanıtımı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası Başkanlığı'nın işbirliğinde alınan 'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak. Çalışma şekline göre çok rahat şekilde rulo işlemi ve kaplama yapan bu cihaz sayesinde üreticiler istediği zaman plastik kısmını keserek kaba yemden faydalanabilecek.

"Köylerdeki çiftçiler kaba yem ihtiyacını karşılayabilecek"

Tarım Bakanlığı'nın desteği ve aynı zamanda Ziraat Odası'nın da müşterek bir çalışması neticesinde Streçlemeli Kombi Rulo Balya Manikası'nı Edirneli çiftçilerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, bu cihazın maliyetleri düşürebilmek için tarımda ihtiyaç olan mekanizasyonu sağlayacağını aktardı.

"Zaman kayıplarının önüne geçilecek"

Edirne'de bu cihazın kullanımı yaygınlaştırdığı zaman tüm köylerdeki çiftçilerin rahat şekilde kaba yemi işleme imkanı bulacağını ifade eden Vali Canalp, "Bu cihaz, çalışma şekline göre çok rahat şekilde rulo işlemi yapılıyor. Aynı zamanda kaplamasını da yapıyor. Bu sayede istediğiniz zaman plastik kısmını keserek kullanabilme imkanı sunuyor. Güzel bir tarafı daha var. Bu da plastik kapların içerisinde turşu gibi oluyor. Kaba yemi içine katılmış olan maddeyle fermantasyon çok hızlanıyor. Bu sayede kaba yem hayvanların en sevdiği bir gıda haline geliyor. Bu avantajı da bu şekilde kullanma imkanı bulacağız. Edirne'de tarım arazilerini genel olarak tek ürün şeklinde kullanıyoruz. Oysa Edirne'mizin büyük bir kısmında çift ürün almak mümkün. Bunlardan birisi tarımsal aktiviteye dayalı ürünler ikincisi ise buradaki örnekte olduğu gibi kaba yem ihtiyacını karşılayabilecek ürünleri almamızdır. Bunu yapabilmek için de insan emeğinin az olması gerekiyor. Bu şekilde aletlerle zaman kaybının da önüne geçilmiş olacak. Bu cihaz çok kısa sürede ürünü toplama imkanı sunuyor. Dolayısıyla da kritik bir zaman olan ikinci ürünün ekilmesi ve toplanması noktasında da bize fayda sağlayacak. Göründüğünden çok daha fazla görevi ifa edecek bur cihaz bölgemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Sahada oldukları sürece üreticilerin problemlerini ve ihtiyaçlarını görme fırsatı bulduklarını söyleyen Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, güçlerini sahadan aldıklarını vurguladı. Saha ziyaretleri sırasında gözlemledikleri sıkıntılar sonrasında bu şekilde bir proje yapmaya karar verdiklerini ifade eden Bayazıt, hep birlikte projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Makinanın işletimi ziraat odasının sorumluluğunda yapılacak"

Üreticilerin hasat döneminde kaba yem ihtiyacını karşımada bazı sıkıntılarla karşılaştığını vurgulayan Bayazıt, "Kaba yem ihtiyaçlarını genellikle kuru ot olarak karşıladıkları için hava şartları uygun olmazsa kurutma yapamıyorlar. Bu durum da ürün kaybına ve emeklerinin boşa çıkmasına neden oluyor. Bu makine aslında ürün kayıplarının da önüne geçecek. Bu süreyi biraz daha kısaltmış olacağız. Hemen birkaç gün içerisinde paketleme yapılabiliyor. Kuru otu üreticiler genelde depolama sorunu çekiyor. Bunda öyle bir sıkıntı olmayacak. Paketleme yaptıktan sonra herhangi bir yerde açık arazide de muhafaza edilebiliyor. Yaklaşık 1 buçuk 2 yıl kadar da dayanabiliyor. Bu projeyi il müdürlüğümüzde hazırladık. Bakanlığa gönderdik Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. 920 bin lira kadar bir ödenek sağlandı. Yem bitkilerinin ekilişinin arttırılması ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması projesiydi. Projenin ilk kısmında 289 üreticimize yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıttık. Diğer kısmı da bu mekanizasyonun yaygınlaştırılması kısmıydı. Bu kapsamda da bakanlığımızın desteği ile ziraat odası başkanlığının yüzde 25 desteği ile bu makinayı aldık. Bu kapsamda ziraat odası ile bir protokol gerçekleştirdik. Makinanın işletimini ziraat odamıza devrettik" şeklinde açıklamada bulundu.

"Makinayı tüm köylerimizde eşit bir şekilde çalıştıracağız"

İki yıl önce bu şekilde bir projeyi hayata geçirebilir miyiz diye düşündükleri projeyi Tarım Bakanlığı'nın da desteği ile hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Böyle bir makinayı Edirne'mize kazandırmakta başta tarım bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederim. Üreticilerimizle görüştüğümüzde Edirne'mizin böyle bir makinaya ihtiyacı olduğunu öğrenmiştik. Ortaklaşa yapılan çalışmayla bu şekilde bir projeyi hayata geçirdik. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Makinayı tüm köylerimizde eşit bir şekilde çalıştırarak üreticilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından 'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' uygulamalı olarak tanıtıldı. İlk olarak biçme işlemi yapan makinede, rulo işleminin ardından kaba yem hazır olarak döküldü. - EDİRNE

Ziraat Odası, Edirne, Tarım, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinası' Edirneli çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika
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