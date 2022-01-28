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STSO Başkan Kuzu: "Müteahhitler fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istiyor" - Son Dakika

STSO Başkan Kuzu: "Müteahhitler fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istiyor"

28.01.2022 16:05
STSO Başkan Kuzu: "Müteahhitler fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istiyor"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, müteahhitlerin fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istediklerini söyledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, müteahhitlerin fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istediklerini söyledi.

İnşaat maliyetlerinde fahiş fiyat artışı sorunu, kamuya iş yapan firmaların tasfiye konusunda sıkıntı yaşamasının ardından fiyat farkı uygulamasına yönelik çıkartılan torba yasanın beklenen talepleri karşılamadığına değinen STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu; "Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren inşaat maliyetlerindeki artış, işletmelerimizi sıkıntıya düşürmektedir. Buna yönelik kamu yatırımları başta olmak üzere müteahhit firmalarımızın taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettik. Yüzde yüzü aşan inşaat maliyetleri için kamu yatırımlarındaki fiyat farkı oluşturulmasına yönelik 2021 yılını tamamen kapsaması önerimize karşın, kamu ile iş yapan müteahhitlere ödenecek ilave fiyat farkı dönemi 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. Kanun ile belirlenen tarih aralığı talepleri karşılamamaktadır. Öte yandan, devam edemeyecekler için şartsız tasfiye kararı verilmesi ve tasfiye hakkının hiç başlanmamış veya yüzde 50'den az ilerlemiş işler için tanınması önem arz etmektedir" dedi.

Başkan Kuzu, "İnşaat sektörünün ülkemizde beş yüze yakın alt sektörün ana lokomotifi olduğunun da göz önünde bulundurulması, aksi takdirde oluşacak sektörel sıkıntının salt müteahhitlik içinde kalmayacağı dikkate alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kanunun revize edilerek, ülkemizin lokomotifi olan müteahhitlik sektöründe mağduriyetlerin giderilmesi adına Siirt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri başta olmak üzere ilgili işletmelerin taleplerinin dikkate alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. - SİİRT

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Güven Kuzu, Türkiye, İnşaat, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi STSO Başkan Kuzu: 'Müteahhitler fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istiyor' - Son Dakika Ekonomi


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