STSO'nun Sivas'ta atıl alana inşa ettiği yeni bina devlet bankasına sunuldu - Son Dakika
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STSO'nun Sivas'ta atıl alana inşa ettiği yeni bina devlet bankasına sunuldu

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STSO\'nun Sivas\'ta atıl alana inşa ettiği yeni bina devlet bankasına sunuldu
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Sivas'ta Bankalar Caddesi'ndeki atıl alana STSO tarafından yapılan yeni bina bir devlet bankasının hizmetine verildi. STSO Başkanı Zeki Özdemir, TOBB ve Oda katkılarıyla gerçekleştirilen yatırımda bölgedeki ticari faaliyetlerin canlanmasını beklediklerini belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nca (STSO) Bankalar Caddesi'nde atıl durumdaki alanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla inşa edilen yeni bina, bir devlet bankasının kullanımına sunuldu.

Uzun süredir atıl durumda bulunan eski hizmet binası arsası, yapılan yatırımla yeniden Sivas ekonomisine kazandırıldı. STSO Başkanı Zeki Özdemir, yatırımın TOBB kaynakları ve Oda'nın katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, yeni binada bir devlet bankasının hizmet vermesiyle bölgedeki ticari faaliyetlerin canlanmasını beklediklerini ifade etti.

Özdemir, yeni hizmet binasının, STSO ve Sivas için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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