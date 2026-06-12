STSO Toplantısında Sivasspor'a Destek Gündemi - Son Dakika
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STSO Toplantısında Sivasspor'a Destek Gündemi

STSO Toplantısında Sivasspor\'a Destek Gündemi
12.06.2026 12:20
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında Sivasspor'a destek düzenlemeleri ve yasal sınırlar ele alındı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda şehrin ekonomik gündemi ile Sivasspor'a verilecek destekler ele alındı. Toplantıda, oda bütçesinden kulübe doğrudan destek sağlanmasının yasal olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda şehrin ekonomik meselelerinin yanı sıra, Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri olan Sivasspor'a verilecek destekler de gündeme geldi. Toplantının açılışında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. STSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turan Yıldırımlı, yönetim kurulunun son bir aylık süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar ve faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde yaklaşan oda seçimleri de gündeme geldi. Meclis üyeleri, başkan adaylarının Sivasspor'a yönelik destek ve katkı vizyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konu üzerine söz alan Mustafa Eken, hakkında çıkan 'destek sözü verdi' yönündeki haberlere açıklık getirerek, "Benim açıklamamda Sivasspor'la ilgili bir konuşma yok. Gücümüz yettiği oranda Sivasspor'un yanında olacağız" dedi.

"Yanlış algılar oluşmaması gerekiyor"

Meclis Başkanı Osman Yıldırım ise konuya yasal çerçevede açıklık getirdi. Sivasspor'un şehrin ortak değeri olduğunu belirten Yıldırım, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal bütçesinden futbol kulüplerine yardım, bağış, sponsorluk veya reklam ödemesi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti. Kamuoyunda 'Oda yardım etmiyor' şeklinde yanlış bir algı oluşmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Odamızın ne böyle bir bütçesi var ne de yasalar buna izin veriyor. Bugüne kadar yapılan tüm yardımlar, meclis üyelerimizin kendi kişisel katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sivasspor'a her zaman kişisel olarak, imkanlarımız ölçüsünde yardım yaptık, yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.

"Güçlü kurumlar takıma sponsor olabilir"

Yıldırım, odanın asli görevinin Sivas'ta büyük yatırımların önünü açmak olduğunu belirterek, "Oda olarak bizim asıl görevimiz. Sivas'ta büyük holdinglerin çıkmasını sağlayacak yatırım ortamını oluşturmaktır. Ancak bu sayede güçlü kurumlar ortaya çıkar ve takıma gerçek anlamda sponsor olabilir" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi STSO Toplantısında Sivasspor'a Destek Gündemi - Son Dakika

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