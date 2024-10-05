Su Kaynakları Tarımda Merkezde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Su Kaynakları Tarımda Merkezde

Su Kaynakları Tarımda Merkezde

Ahmet Gümen, tarımda suyun hayati önemini vurgulayarak üretim planlamasında suyu merkeze aldıklarını belirtti.

05.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, tarım ve hayvancılık üretiminde planlama yaparken suyu merkeze aldıklarını söyledi.

Gümen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak son dönemde attıkları en önemli adımlardan birinin üretim planlaması olduğunu belirtti.

Hayvancılık ve su yönetimi alanında 1 Ocak itibarıyla planlama bölgelerini oluşturduklarını anlatan Gümen, bitkisel üretimde de 1 Eylül itibarıyla 13 ürün ve yem bitkileri dahil olmak üzere planlamaya geçildiğini ifade etti.

Bu planlamanın temel nedeninin gıda arz güvenliğindeki hızlı değişimler olduğuna dikkati çeken Gümen, "Pandemi süreci, son dönemdeki savaşlar ve iklim değişikliği, kendini oldukça sert bir şekilde hissettiriyor. Bir yanda kuraklık yaşanırken aynı gün içerisinde diğer yanda taşkın ve sel felaketleriyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden iklim değişikliği, artık hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda." diye konuştu.

"Su, artık hayati bir öneme sahip"

Gümen, Türkiye'nin su zengini bir ülke olarak düşünüldüğünü, son yıllarda su kıtlığının yaşandığını söyledi.

"Tarım ve hayvancılık üretiminde planlamayı yaparken suyu merkeze aldık." diyen Gümen, şunları kaydetti:

"Su kısıtına göre planlama yapıldı. Bu nedenle her ilde düzenli yaptığımız toplantılarda ana gündem maddemiz su konusu oluyor. Muhtarlar ve yerel yöneticiler, bölgelerinde gölet, su kanalı veya baraj yapılmasını talep ediyor çünkü su artık hayati bir öneme sahip. Biz de planlamamızı buna göre yaparak su kısıtı olan yerlerde ekilecek ürünleri belirleyip bu ürünlere ekstra destek sağladık."

Sözleşmeli üretimin önemine işaret eden Gümen, bu yıl sahada birçok üründe, özellikle domates ve biberde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Gümen, süt üretiminde de benzer sorunların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Sözleşmeli üretim yapanların arkasında devlet olarak duruyoruz. Sözleşmeli üretim, gıda güvenliğimizin ve üretim planlamamızın vazgeçilmez bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ahmet Gümen, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Kaynakları Tarımda Merkezde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: Su Kaynakları Tarımda Merkezde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement