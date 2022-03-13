Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti - Son Dakika
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Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti

13.03.2022 10:02
Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti

Su ürünleri, kanatlı et, yumurta, süt ve süt ürünleri ile balı 142 ülkeye ihraç eden, dünya sofralarını üç öğün sağlıklı ve güvenilir gıdalarla süsleyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, son 1 yılda 3 milyar 591 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşarak 2023 yılı için belirlediği...

Su ürünleri, kanatlı et, yumurta, süt ve süt ürünleri ile balı 142 ülkeye ihraç eden, dünya sofralarını üç öğün sağlıklı ve güvenilir gıdalarla süsleyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, son 1 yılda 3 milyar 591 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşarak 2023 yılı için belirlediği 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı şubat ayında aştı.

2023 hedefini 2 yıl önce yakalayan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2022 yılı sonu için 3,8 milyar dolar, 2023 yılı sonu için ise 4,2 milyar dolar yeni ihracat hedefi belirledi. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 10 yıl önce 1,4 milyar dolar ihracat yaptığı bilgisini veren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 10 yılda sektörün ihracatını 2,5 kat artırma başarısı gösterdiğini aktardı. Su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerinden oluşan 5 ana ihraç grupları olduğuna işaret eden Kızıltan, "2000 sonrasında sektörümüze milyonlarca dolarlık yatırım yaparak dünyanın en modern tesislerini kurduk. İhracatımızı her yıl artırarak gıda sektöründe Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü konumuna geldik. 2035 yılına kadar ihracatımızı sürekli artırarak Türkiye'ye 10 milyar döviz kazandıracak bir sektör olmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tanıtımlar kesintisiz sürüyor

Dünya genelinde Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ürettiği sağlıklı ve güvenilir gıdaların tanıtımı için tanıtım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini anlatan Kızıltan, Uzak Doğu ve ABD pazarlarında TURQUALITY projeleri sürdürdüklerini, Çin'den ABD'ye, Rusya'dan Fransa'ya, İspanya'dan Özbekistan'a dünyanın dört bir tarafında fuarlara katılarak ihracat hacimlerini artırma çabası içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye 142 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç etti

Türkiye, 2021 yılında 142 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç ederken, Irak 555 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Özellikle Türk somonu talebiyle öne çıkan Rusya Federasyonu, 2021 yılında yüzde 84'lük artışla 259 milyon dolarlık Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller ürünleri talep etti. Sektörün geleneksel ihraç pazarlarından İtalya ise 164 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağına yerleşti.

Su ürünleri ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 12 aylık ihracatı 3 milyar 590 milyon dolar olurken, su ürünleri sektörü 1 milyar 436 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Su ürünleri sektörünü 1 milyar 312 milyon dolarlık ihracatla kanatlı et ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı et 926 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 386 milyon dolara yükseldi. Çin'e aldığı ihracat vizesiyle morallenen süt ürünleri sektörü 486 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye'ye 33 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 303 milyon dolar döviz elde edildi. - İZMİR

Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti
Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti
Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti

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İhracat, dolar, Türk, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su ürünleri ve hayvansal sektörü ihracatta 3,5 milyar doları geçti - Son Dakika
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