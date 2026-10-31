Su ürünleri yetiştiricileri Düzce'de 2 Kasım'dan itibaren destek başvurusu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Su ürünleri yetiştiricileri Düzce'de 2 Kasım'dan itibaren destek başvurusu yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Su ürünleri yetiştiricileri Düzce\'de 2 Kasım\'dan itibaren destek başvurusu yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri destek başvurularının 2 Kasım 2026'da başlayıp 18 Aralık 2026'da sona ereceğini duyurdu. Üreticiler tesislerinin bulunduğu müdürlüklere başvuracak, aralık satış belgeleri en geç 8 Ocak 2027'de teslim edilecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru takvimini açıkladı. Başvurular 2 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren başvurularını yapabilecek. 2024/28 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülecek destekleme başvuruları, 18 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Üreticilerin gerekli belgelerle birlikte, yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Satış belgeleri için son tarih 8 Ocak

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Başvuru süresi içerisinde müracaat eden üreticilerin, aralık ayına ait satış belgelerini veya hasat tespit tutanaklarını en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim etmeleri gerekiyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemelerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerine başvuru takvimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelAralıkTarımDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: Su ürünleri yetiştiricileri Düzce'de 2 Kasım'dan itibaren destek başvurusu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android