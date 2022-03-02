Su ürünleri yetiştiricilerine 6 milyon TL'den fazla destek - Son Dakika

Samsun'da faaliyet gösteren 20 adet su ürünleri yetiştiricisine 6 milyon 128 bin TL destek ödemesi yapıldı.

4760 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin hükümler doğrultusunda Samsun'da faaliyet gösteren 20 adet su ürünleri yetiştiricilik işletmesine 6 milyon 128 bin 627,00 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, desteklemeler ile ilgili yaptığı açıklamada Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesinin 2002 yılından bu güne kadar yürütülen eğitim, yayım ve destekleme faaliyetleri sonucunda büyük ilerlemeler kaydettiğini, 2002 yılında İl genelindeki su ürünleri yetiştiriciliği kurulu kapasitesinin 1.500 ton/yıl civarında iken, 2022 yılı itibarı ile 18.000 ton/yıla ulaştığını, Yakakent ilçesinde 2002 yılında su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmazken, 2008 yılında ilk tesisin üretimi gerçekleştirdiğini, 2022 yılı itibarı ile yaklaşık 11 bin ton/yıl kapasiteye ulaştığını, Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü'nde, 2002 yılında 6 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisinde toplam 1.200 ton/yıl civarında olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin, 2022 yılı itibarı ile 6.650 ton/yıl kapasiteye ulaşmış olduğunu belirtti.

İbrahim Sağlam ayrıca kurum olarak su ürünlerine her daim destek olmaya devam edileceğini ve üreticilere desteklemelerin hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. - SAMSUN