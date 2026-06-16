Subaşıoğlu'ndan Denizli'ye Önemli Ziyaretler - Son Dakika
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Subaşıoğlu'ndan Denizli'ye Önemli Ziyaretler

Subaşıoğlu\'ndan Denizli\'ye Önemli Ziyaretler
16.06.2026 10:04
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, iş dünyasıyla istişarelerde bulundu, potansiyeli değerlendirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentteki iş dünyası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik geniş kapsamlı bir ziyaret turu gerçekleştirdi. Gün boyu süren programlarda Denizli sanayisinin mevcut durumu, üretim ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, program kapsamında ilk olarak tarıma dayalı sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren borsa yönetimini ziyaret etti. Sektörel gelişmelerin ve borsa faaliyetlerinin görüşüldüğü bu ziyaretin ardından Subaşıoğlu, enerji ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren bir diğer iş insanı ile bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ziyaret turunun bir diğer önemli durağı ise iş dünyası kuruluşu oldu. İl Başkanı Subaşıoğlu, makine sektörü başta olmak üzere kentin genel üretim ve ihracat potansiyeli üzerine kapsamlı bir istişarede bulundu. Ziyaret programlarına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Görgüç de eşlik etti.

"İstişareye önem veriyoruz"

Ziyaretlerin ardından genel bir değerlendirmede bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin her dönem üreten ve istihdam sağlayan öncü bir şehir olduğunu vurguladı. Ortak akıl vurgusu yapan Subaşıoğlu, "Denizli iş dünyamızın çok değerli temsilcileriyle ve STK liderlerimizle bir araya geldik. Şehrimizin lokomotifi olan sanayimizi, ticaretimizi ve esnafımızın beklentilerini yerinde dinledik. Denizli'yi daha da ileriye taşımak için iş dünyamızla omuz omuza, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri misafirperverlik ve değerli fikirleri için her bir başkanımıza ve iş insanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, AK Parti, Denizli, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Subaşıoğlu'ndan Denizli'ye Önemli Ziyaretler - Son Dakika

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