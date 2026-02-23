Şubat Ayında Güven Endekslerinde Değişim

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında güven endeksinin inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttığını, hizmet sektöründe aynı kaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.