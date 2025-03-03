Şubat'ta Enflasyon Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat'ta Enflasyon Rakamları Açıklandı

Şubat'ta dondurma fiyatı %17,28 artarken, ayakta tedavi hizmetleri %23,29 ucuzladı.

03.03.2025 11:07
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Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 17,28 fiyat artışı görülen dondurma en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 23,29 azalışla ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Şubat ayında en fazla fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 23,29 azalışla ayakta tedavi hizmetleri oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; dondurma yüzde 17,28, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 16,79, orta öğretim yüzde 15,76, tereyağı yüzde 13,72, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 11,44, elektrik yüzde 10,70, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 10,49 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) yüzde 23,29, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 18,35, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 9,49, çocuk giyim yüzde 8,82, kadın giyim yüzde 7,84, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 7,69, sağlık sigortası yüzde 7,66 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubat'ta Enflasyon Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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