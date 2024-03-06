Şubatta Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 20,3 Arttı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından şubatta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,3 artışla 4 bin 619 oldu.

TOBB, şubat ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 yükselerek 4 bin 619'a çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1220 raporla İstanbul, 368 raporla Bursa ve 320 raporla Ankara olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Şubat 2023'de 96 bin 838 iken geçen ay yüzde 0,6 yükselişle 97 bin 402'ye ulaştı.

Çalışan sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 4 milyon 16 bin 106 olarak hesaplandı.