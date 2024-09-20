Süeda Bayazıt\'tan Yenilikçi Arı Kovanı: BUZZ

Ekonomi

Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Süeda Bayazıt, bal üretiminde verimliliği artırmak için "BUZZ" adını verdiği arı kovanını tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bayazıt'ın mezuniyet projesi olarak tasarladığı kovanın amacının arıcılık ve bal üretiminde yaşanan verim sıkıntılarının önüne geçerek sağlıklı bal üretimini desteklemek olduğu belirtildi.

Arıların doğal davranışlarına ve biyolojik ihtiyaçlarına göre tasarlanan kovan, arıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda strafor, plastik ve ahşap gibi mevcut kovanların eksiklikleri analiz edilerek geliştirildi.

Arıların doğal davranışlarına ve biyolojik ihtiyaçlarına göre geliştirilen projede, arıların doğal kovan ortamlarına yakın koşullar sağlanarak, üretim verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Arıların sağlığını ve doğal yaşam dengesini korumayı hedefleyen kovan, sürdürülebilir kovan tasarımıyla arıcılık sektöründe yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayazıt, amacının arıların doğadaki davranışlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, mevcut kovan sistemlerini daha verimli hale getirmek olduğunu belirterek, kovanın doğrudan arıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlandığını aktardı.

Gerçek malzemelerle ürettiği prototipi, arıların davranışlarını gözlemleyerek saha testlerine tabi tutacaklarını kaydeden Bayazıt, "Amacım sadece bal üretiminde verimliliği artırmak değil, aynı zamanda arıların doğal yaşam alanlarına en uygun koşulları sunarak uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak" ifadelerini kullandı.