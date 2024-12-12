Sui Blokzinciri, Backpack Exchange ile Entegre Oldu

Ekonomi

KATMAN -1 blokzinciri Sui, 150'den fazla ülkede kullanılan ve 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ev sahipliği yapan küresel kripto para borsası Backpack Exchange ve borsanın cüzdanı Backpack Wallet'la entegre olduğunu duyurdu.

Sui Vakfı tarafından paylaşılan açıklamada, Sui'nin kullanıcı deneyimi ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Backpack ile ortaklığının Katman-1 blokzinciri Sui'deki projeler için çok sayıda entegrasyon ve listeleme fırsatı oluşturacağı belirtildi. Bugüne dek Solana ve Ethereum ağlarını destekleyen, iOS ve Android mobil uygulamalarının yanı sıra Chrome eklentisiyle de kullanılan Backpack cüzdanı, Sui ağı entegrasyonuyla güvenli depolama ve kusursuz kripto varlık alım satımı işlemlerinde Sui desteği de sunmaya başlayacak.

'ÇOK ZİNCİRLİĞİ GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sui Vakfı Küresel Ekosistem Başkanı Jameel Khalfan, "Sui, Backpack'in regüle borsasının ve bağımsız (non-custodial) cüzdanının kullanıcı deneyimlerine entegre oluyor. Sui'deki kullanıcı deneyimini genişletmek ve platformun tüm popüler özelliklerini Sui topluluğuna sunmak için sabırsızlanıyoruz. Sui ve Backpack entegrasyonu, Sui ekosistemi katılımcılarının Backpack'in güvenilir altyapısı aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir platform sunacak. Backpack, Sui entegrasyonuyla, hem kullanıcı sayısını artırmak ve oluşturduğu platformların etkisini genişletmek için hamle yapıyor; hem de Backpack cüzdanının çok zincirli geleceği için de önemli bir adım atıyor" dedi.

Backpack CEO'su ve Kurucusu Armani Ferrante ise "Sui'yi entegre etmek, kullanıcılarımızın Sui'nin hızla büyüyen ekosistemine erişmesini sağlıyor. Ayrıca Sui geliştiricileri, Sui üzerinde geliştirilen projeler ve Sui yatırımcıları da bu entegrasyonla yeni olanaklara kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

Sui, geçtiğimiz günlerde de her ay 7 milyonu aşkın kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Web3 cüzdanı Phantom Wallet'la entegre olduğunu duyurmuştu. Ayrıca platform, önce dünyanın dolar destekli en büyük ikinci stabilcoin'i USDC'yi, ardından da First Digital iş birliğiyle, Asya'da yaygın kullanılan FDUSD stabilcoin'ini ağına yerel olarak eklemişti. Telegram tabanlı dokun-kazan oyunlarından MemeFi ile iş birliği açıklayan Sui, Sweet ortaklığıyla Major League Soccer (MLS) tarafından düzenlenen MLS QUEST NFT kampanyasına da ev sahipliği yapmıştı.