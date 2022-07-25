Sukkar, 530 bin ton pancar üretimi hedefliyor

Sukkar Şeker, Erzurum ve Erzincan'da toplam 11 adet ekim bölgesinde yaklaşık 105 bin dekar alanda, 3 bine yakın çiftçi ile bu yıl yaklaşık 530 bin ton şeker pancarı üretilmesi hedefiyle bereketli bir hasat dönemi beklediklerini duyurdu.

Albayrak Grubu'nun tarım ve kristal şeker imalat sektöründe faaliyet gösteren markalarından Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat, tüm tarım üreticilerinin 26 Temmuz Hasat Bayramını kutladı. Hasat Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda konuşan Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları olarak toplam 11 adet ekim bölgesinde yaklaşık 105 bin dekar alanda, 3 bine yakın çiftçi ile şeker pancarı üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl mevcut ekim alanına göre yaklaşık 530 bin ton pancar üretimi ile bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 bin çiftçiyle çalışıyor

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında 2020-2021 döneminde 610 bin ton şekerpancarından 91 bin ton kristal şeker ürettiklerini hatırlatan Karavaizoğlu, "2021-2022 döneminde kuraklık ve dona rağmen 410 bin ton şekerpancarından 60 bin ton kristal şeker üretmeyi başardık. Bu yıl da 530 bin ton şeker pancarından 77 bin ton şeker üretmeyi planlıyoruz. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları ve yaklaşık 3 bin pancar üreticisiyle bölge ekonomisine geçen sezon 600 milyon lira hacim kazandırdık. Bu yıl ise 1,2 milyar liralık hacim kazandıracağız. Birçok sektörde olduğu gibi tarımsal endüstride de üretimi modernize ederek daha kaliteli ve verimli ürün üretimini gerçekleştirme, yatırımcıları etkin tarımsal ürün üretim zincirine dahil etme amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Çiftçilerimize önemli destekler sağlıyoruz"

Çiftçilere her daim destek olduklarının altını çizen Karavaizoğlu, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında, fabrikaların iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve bölgede pancar ekiminin teşvik edilmesi amacı ile 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 90 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi. İmkan oldukça yatırımlara hız kesmeden devem edileceğine vurgu yapan Karavaizoğlu, üreticilere birçok alanda destek sağladıklarını belirterek, "Şirketimiz özellikle pancar tarımının sürdürülebilirliği bakımından sözleşmeli üretim modeliyle şeker pancarı üretimi gerçekleştirilmekte, üreticilerimize gübre, tohum ve ilaç gibi ayni avanslar ile çapa, mazot, sulama ve söküm avansları gibi nakdi avanslar verilmekte, üreticilerimiz tarafından değişik nedenlerle tarımsal üretim amacıyla değerlendirilemeyen araziler şeker pancarı üretimine alınarak tarımsal istihdama katkı sağlanmakta ve bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturulmaktadır" şeklinde konuştu.

Maliyetleri düşüren yatırımlar yapılıyor

Düzenli yapılan yatırımlarla, kapasite artırımına gidilirken üretim sistemindeki değişiklikler ile de hem enerji hem de şeker maliyetinde ciddi tasarruflar sağladıklarına dikkat çeken Karavaizoğlu, "Yeni alınan ekipmanlar ile pancar işleme kapasitesi Erzincan şeker fabrikasında bin 800 ton Pancar/Gün'den 2 bin ton Pancar/Gün'e çıkarılırken Erzurum Şeker fabrikasında 3 bin 300 ton Pancar/Gün'den 4 bin ton Pancar/Gün'e çıkarılmıştır. Yine, kazanların düşük enerji maliyetiyle ısıtılmasına yönelik dönüşümlere ilaveten buharlaştırma sisteminin dört kademeden beş kademeye çıkarılması ve buhar dağılımının optimize edilmesi ile hem yakıt maliyetlerinde yüzde 20 düşüş sağlanmıştır. Hem de fabrikalarda 100 ton pancarın işlenmesi için kullanılan 45 Ton buhar/100 ton pancar değeri, buhar miktarında yapılan iyileştirmeler ile 33 ton buhar/100 ton pancar işleme değerine düşürülmüştür" diye konuştu.

Desteklerle pancar üretimi cazip hale geldi

Karavaizoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

"Dünya genelinde artan üretim maliyetlerinden dolayı tarımsal üretimde girdi yükünü azaltmaya yönelik üreticilerimize uygun fiyatlı ve kaliteli üretim girdi destekleri sağlanıyor. Pancar üretimi gerçekleştiren üreticilere vermiş olduğumuz ayni ve nakdi avanslara ilaveten ihtiyaç duymaları durumunda anlaşmalı banka aracılığıyla garantörlük kapsamında cazip tarımsal krediler kullandırılarak üreticilerimizin acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Şeker pancarı üreticilerinin peşin ödemede zorluk yaşadığı sulama birliklerine olan elektrik borçlarının kendileri adına şirketimiz tarafından ödenmesi, modern sulama ekipmanlarının uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla verilmesi, değişen sosyo-kültürel yapı nedeniyle kırsal kesimde tarımsal üretimde teknolojik imkanlara ayak uyduramayan üreticilerimize modern ekim, söküm ve çapalama makine destekleri ile pancar tarımını kolaylaştırıp üretim aşamasındaki işlemleri hızlı bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyoruz. Temizleme-yükleme makineleri ile üreticilerimizin pancarları üretim sahalarından yüklenmek suretiyle teslim alınmakta, düşük fireli, temiz pancar teslim etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca bölgemizde hasat süresinin kısa olmasından dolayı modern söküm makineleri ve temizleme yükleme makinelerine yaptığımız yatırımlarla emek ve zaman bakımından tasarruf sağlanarak pancar üretimi cazip hale getiriliyor. Hasat işlemleri gerçekleştirilmiş olan pancarlar Şirketimiz tarafından üreticilerden herhangi bir ücret alınmaksızın fabrikalarımıza nakledilmekte veya nakliyesini kendileri yapan üreticilerimize nakliye primi ödemesi yapılmaktadır. Sahada çalışan mühendislerimiz aracılığı ile bölge çiftçilerine sadece şeker pancarı ile ilgili olmayıp bütün bitkilerle ilgili teknik destek verilmekte, ekim, sulama, çapalama, gübreleme ve hastalık-zararlı mücadelesi ile arazilerin etkin kullanımı gibi yenilikçi uygulama konularında üreticilerimiz bilinçlendirilmektedir."

Mezra Ziraat 2023'te 15 bin dekar ekecek

Hasat Bayramının önemine değinen Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ise, kendi bünyesindeki çiftçi çalışma arkadaşlarıyla 10 bin dönüm alanda üretim yaptıklarını belirterek, bu yıl 530 bin ton şekerpancarı üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Hasat zamanının üreticilerin bir yıl boyunca sabırla bekleyişinin sonucu olduğuna işaret eden Demir, bu yıl da hasat zamanı pancar üretiminde bölgede rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece yerel kaynaklarla ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydeden Demir, "Mezra Ziraat yeni bir şirket olmasına rağmen Erzurum ve Erzincan ekonomisine 85 milyon liralık ilave hacim kazandırıyoruz. 60 çalışanla 10 bin dönüm alanda ekim yapıyoruz. 2023 yılında ise 75 çalışana ulaşarak 15 bin dekar alanda ekim yapacağız. Bu yıl da bereketli bir hasat bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL