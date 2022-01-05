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Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor - Son Dakika

Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor

05.01.2022 17:37
Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor

Süleymanpaşa Kent Konseyi, kadınların ekonomiye katılmaları, üreterek ek gelir elde etmeleri amacıyla hayata geçirilen İleri Dönüşüm Projesi kapsamında, tekstil artıklarından tasarım ürünü el yapımı çanta üretimi gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi, kadınların ekonomiye katılmaları, üreterek ek gelir elde etmeleri amacıyla hayata geçirilen İleri Dönüşüm Projesi kapsamında, tekstil artıklarından tasarım ürünü el yapımı çanta üretimi gerçekleştiriyor.

Dünyada da hızla yaygınlaşan ve "Up-Cycling" yani "ileri dönüşüm" olarak adlandırılan akım, kullanılmayan eşyaların yeniden yorumlanması, amacı dışında yeni bir alanda kullanılmasını ifade ediyor. Süleymanpaşa Kent Konseyi de başlattığı projeyle, tekstil fabrikalarından elde edilen atık malzemeler kullanılarak el emeği ve özel tasarım çanta üretimini teşvik ediyor. Konsey tarafından kurulan kadın kooperatifi bünyesinde üretim yapan kadınlar, el emeklerini yeni ürünlere dönüştürerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlere gösterilen ilginin de gün geçtikçe arttığı öğrenildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ziyarette bulunarak kadın kooperatifinin ürettiği çantaları tanıtan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Güngör, "Ülkemizde başarıyla uygulanan 'Sıfır Atık Politikası'nı temel alarak hayata geçirdiğimiz İleri Dönüşüm Projemiz kapsamında tekstil artığı kumaş, deri, fermuar gibi malzemelerden yeni ürünler elde eden hanımlarımız, hem el becerilerini geliştirip tasarım öğreniyorlar hem de evlerinde üretim yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Biz bu projeyi ilçemizde israfın önlenmesi, daha verimli kullanılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla ortaya koyduk. Kooperatifimizdeki hanım girişimcilerimiz de bu fikri benimseyerek ciddi bir çalışmayla kullanışlı ve estetik çantalar ürettiler. Satışlar da gayet iyi gidiyor. Bu projeyi hayata geçirmemizde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'in katkıları ve teşvikleri de çok etkili oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tekstil fazlası atıklara hayat veriyorlar"

Başkan Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rumeli İskelemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizde çalışan 2 hanım girişimcimiz, Süleymanpaşa Kent Konseyimizin 'İleri Dönüşüm Projesi' kapsamında, tekstil fazlası kumaş ve derilere yeniden hayat veriyor. 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Kent Konseyimiz, 'ileri dönüşüm' ile yapılan yeni ürünleri kullanıma sunuyor. Konsey Başkanımız Sayın Beste Emre Güngör ve kıymetli hanımlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor
Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor
Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor
Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor

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Cüneyt Yüksel, Kent Konseyi, geri dönüşüm, Emre Güngör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süleymanpaşalı kadınlar atıkları değerlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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